Пакистанку голой прогнали по деревне за проступок брата

В Пакистане полиция арестовала восьмерых мужчин, подозреваемых в том, что что они заставили девушку-подростка голой пройти по деревне в наказание за проступок ее брата. Об этом сообщает The Independent.

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны мужчины схватили 16-летнюю девушку, которая пришла за водой, сняли с нее одежду и заставили обнаженной в течение часа ходить по улицам.

Как отмечает издание, таким образом нападавшие решили отомстить ее брату, который три года назад имел любовные свидания с их родственницей.

По решению деревенского совета, за предосудительное свое поведение человек этот уже выплатил обиженным должную компенсацию, однако тем она, со всей очевидностью, показалась недостаточной.

Пакистанские провинции - оплоты старых традиций и консерватизма. В них практически неограниченно управляют старейшины деревенских советов. Именно они назначают наказания «за честь семьи», а также бойкоты, обрекающие их жертв в общему отвержению. За серьезные же проступки эти ревнители морали не колеблясь приговаривают ее нарушителей к смерти или групповому изнасилованию.