Мехрибан Алиева распорядилась оплатить лечение известного композитора

По распоряжению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева оплатит все расходы по лечению заслуженного деятеля искусств Таира Акпера. Об этом AzVision.az сообщила супруга композитора - Айбениз Акпер.

Как сказала А.Акпер, ее муж уже переведен из Клинической больницы №1, где он помещался прежде, в Диагностический медицинский центр. «Состояние Таира остается все еще тяжелым. Все расходы по лечению взяла на себя Мехрибан ханум. Надеюсь на его выздоровление», - заявила она.

Отметим, что заслуженный деятель искусств композитор Т. Акпер несколько дней назад был госпитализирован с диагнозом «инсульт».