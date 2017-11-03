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Мехрибан Алиева распорядилась оплатить лечение известного композитора

 

По распоряжению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева оплатит все расходы по лечению заслуженного деятеля искусств Таира Акпера. Об этом AzVision.az сообщила супруга композитора - Айбениз Акпер.

Как сказала А.Акпер, ее муж уже переведен из Клинической больницы №1, где он помещался прежде, в Диагностический медицинский центр. «Состояние Таира остается все еще тяжелым. Все расходы по лечению взяла на себя Мехрибан ханум. Надеюсь на его выздоровление», - заявила она.

Отметим, что заслуженный деятель искусств композитор Т. Акпер несколько дней назад был госпитализирован с диагнозом «инсульт».

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