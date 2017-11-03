Нужно сделать железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс экономически привлекательным в долгосрочной перспективе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью корреспонденту телеканала Euronews.

Телеканал Euronews показал репортаж об открытии железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. Корреспондент телеканала взял интервью у президентов Азербайджана и Турции и премьер-министра Грузии.

В передаче Fokus телеканала Euronews был показан репортаж, посвященный открытию железной дороги Баку - Тбилиси - Карс.

"Короче пути из Азии в Европу и из Европы в Азию - нет. Наша задача на будущее – согласование тарифов", - отметил Ильхам Алиев.