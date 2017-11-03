В России холодильники научили петь голосом Муслима Магомаева

Предприятие Pozis представило бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией и другими уникальными опциями. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в компании можно заказать бытовые приборы «с индивидуальным дизайном, художественной росписью», а также с различного репертуара встроенными системами воспроизведения аудио. «В частности, недавно на заводе по индивидуальному заказу был создан холодильник с портретом Муслима Магомаева. В холодильник была также встроена звуковая функция: при открытии его дверцы воспроизводились песни этого исполнителя», — отмечается в релизе.

Бытовые приборы с индивидуальным дизайном оказались востребованы не только на российском рынке, но и за рубежом. По данным Pozis, в 2016 году экспорт их вырос на 80 процентов.

Компания Pozis — крупный производитель систем охлаждения, а также бытовой техники и медицинского холодильного оборудования, в том числе специализированных холодильных приборов для хранения крови и плазмы.