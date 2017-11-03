Перестрелка в центре Москвы

В центре российской столицы мужчина открыл в кафе стрельбу из травматического оружия, в результате ранив двоих человек, которые были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В одном из заведений по улице Мытной между посетителями возник конфликт. Один из участников конфликта из травматического оружия выстрелил в двух своих оппонентов", - сказал собеседник агентства.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.