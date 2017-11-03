Подразделения ЦАХАЛ готовы вторгнуться в Сирию, чтобы предотвратить захват друзского города Хадер, расположенного вблизи границы с Израилем. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис Newsru.co.il.
Согласно информации, глава Генштаба армии Израиля Гади Айзенкот, командующий Северным военным округом генерал-майор Йоэль Стрик и командир дивизии "Башан", бригадный генерал Янив Асор провели экстренное совместное совещание в связи с активизацией боевых действий в районе Хадера.
ЦАХАЛ готов оказать помощь жителям друзского города и не позволит нанести ему ущерб или захватить его, исходя из обязательств перед друзской общиной, заявил Манлис, подчеркнув также, что обвинения в адрес Израиля за якобы его поддержку действующих на сирийской части Голанских высот исламистских группировок - абсолютно беспочвенны. Силы полиции и ЦАХАЛ, по словам Манлиса, блокируют подступы к пограничному переходу именно затем, чтобы предотвратить переход израильских друзов на сирийскую территорию для участия в боях.