Премьер Киргизии снова обвинил Казахастан

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков критически высказался о ситуации на казахстанско-киргизской границе, выступая на очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ташкенте.

"Кыргызстан в рамках Договора о зоне свободной торговли СНГ ратифицировал протокол с РУ для развития торгово-экономических связей. К сожалению, в настоящее время сложно говорить о функционировании зоны свободной торговли из-за несоблюдения отдельными государствами Содружества принципа свободы транзита товаров", — цитирует главу киргизского Кабмина Sputnik Кыргызстан.

Исаков указал, что, вопреки действующим соглашениям и договоренностям, Казахстан с 10 октября создает искусственные барьеры для пересечения границы гражданами Киргизии, иностранцами и грузоперевозчиками. Ежедневно в очереди на КПП стоят 500-600 грузовых авто, а на пересечение госрубежей водителям требуется до пяти суток, было указано Исаковым.