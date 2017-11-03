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«FINOKO» приобрела 100% доли в «Union Credit»

 

Пайщики небанковской кредитной организации ОАО «FINOKO» заключили договор «О купле-продаже доли» с пайщиками небанковской кредитной организации ООО «Union Kredit» о приобретении 100%-й доли UK.

Согласно информации, представленной организацией «FINOKO», в настоящее время обе компании намерены объединиться и выступать под общим брендом "Небанковская Кредитная Организация Открытое Акционерное Общество «FINOKO»". В настоящее время ведутся все подготовительные работы для объединения компаний в соответствии с действующим законодательством. Такая сделка между НБКО производится  в Азербайджане впервые, знаменуя собой начало новых управленческих реалий на финансовом рынке страны.

Согласно плану стратегического развития, организация «FINOKO» намеревается усилить свое присутствие в регионах. Первый шаг в этом направлении связан с Товузским городским филиалом, принадлежащим организации «Union Kredit». Посредством этого филиала, который расположен в одном из перспективных городов Азербайджана, «FINOKO» желает в ближайшее время расширить зону действия в направлении финансирования развития предпринимательства и обеспеченных потребительских кредитов.

Небанковская кредитная организация "Открытое Акционерное Общество «FINOKO»" была включена в центральный реестр лицензий 18 сентября 2014-го года, под номером БКТ-28. За время своей деятельности НБКО ОАО «FINOKO», несмотря на осуществление ею деятельности в городе Баку, одновременно предоставляла кредиты в направлении финансирования развития предпринимательства и обеспеченных потребительских кредитов в городе Сумгаите, в Апшеронском районе, а также в окрестных поселках этих городов и районов. Для обеспечения эффективности и продолжительности в предоставлении кредитов организация осуществляет деятельность с профессиональным и опытным персоналом, материально-технической базой, отвечающей современным стандартам, и соответствующим офисом. На 30 сентября 2017-го года активы организации составляли 14 443 940 (четырнадцать миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот сорок) манатов, уставной капитал – 1 000 000 (один миллион) манатов, а совокупный капитал – 3 230 200 (три миллиона двести тридцать тысяч двести) манатов.

Только в 2016-м году в государственный бюджет были выплачены средства на общую сумму 323380 (триста двадцать три тысячи триста восемьдесят) манатов по отчислениям на социальное обеспечение и налоговым платежам.

За время своей деятельности НБКО ОАО «FINOKO» завоевала статус уполномоченной кредитной организации, подписав договор с Национальным Фондом поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, и успешно продолжает выполнение проектов.

С целью расширения зоны действия в направлении финансирования развития предпринимательства и обеспеченных потребительских кредитов в будущем предусматривается открытие филиалов НБКО ОАО «FINOKO»и в других городах и районах Азербайджана в соответствии с действующим законодательством.

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