Данные о 2169 азербайджанцах отправят на Марс

Данные о 2 169 азербайджанцах отправят на Марс в рамках проекта NASA по исследованию внутренних слоев Красной планеты.

Как передает haqqin.az, на Марс будет отправлен исследовательский аппарат InSight, который установит сейсмограф на поверхности планеты для изучения движения подземных плит и ударов метеоритов.

На борту модуля на Марс также полетит специальный микрочип с именами жителей Земли, которые ранее направили соответствующий запрос в NASA. Заявки были поданы в период с августа по сентябрь 2015 года и с октября по ноябрь 2017 года. Всего в микрочипе содержатся данные о 2 429 807 человек, 2 169 из которых - азербайджанцы.

Наибольшее число заявок в NASA поступило от американцев - 676 772, китайцев - 262 752 и индусов - 138 899. Посадочный аппарат InSight отправится на "Красную планету" в мае 2018 года и прибудет на нее в ноябре того же года.

Микрочип с данными землян, прикрепленный к палубе посадочной площадки InSight, останется на Марсе навсегда.