В Баку угнали мотоцикл на глазах у его владельца. Инцидент произошел напротив одного из ресторанов вблизи станции метро «Хатаи», сообщает телеканал АРБ.

Житель столицы Габиб Юсубов оставил свой мотоцикл марки Zontes (государственный номер: 10-B-176) напротив ресторана и зашел в заведение, чтобы купить себе еду.

Просмотрев записи камеры видеонаблюдения, стало известно, что к мотоциклу подошел неизвестный мужчина и забрал ключи. Он прогуливался возле мотоцикла и ждал подходящего момента угнать его. Воспользовавшись возможностью, он сел в мотоцикл и отъехал.

Хотя Г.Юсубов и выбежал вслед, однако догнать угонщика не удалось. О случившемся он проинформировал службу «102» Министерства внутренних дел.

Г.Юсубов также обратился с заявлением в 37-е отделение Хатаинского РУП.