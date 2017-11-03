Неизвестный стер все письма убийцы российского посла

В ходе расследования убийства посла России Андрея Карлова Генпрокуратура Турции выяснила, что неизвестный пользователь вошел в почтовый ящик убийцы дипломата и стер оттуда все сообщения, сообщает газета Karar.

Отмечается, что вход в Gmail убийцы пользователь выполнил после смерти киллера и именно с территории Северного Кипра.

По данным турецкой прокуратуры, вход на почту был осуществлен из одного из студенческих общежитий.

Прокуратура полагает, что сообщения еще можно восстановить. С этой целью осуществляются попытки разблокировки телефона убийцы.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в анкаринском Центре современного искусства.