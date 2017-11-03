Эрдоган: «Мы уничтожим всех террористов в Сирии и Ираке»

Турция имеет полное право на проведение военных антитеррористических операций в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haber turk.

«Турция уничтожит все террористические организации на территории Сирии и Ирака», - заявил турецкий лидер.

По его словам, ни одна страна не может допустить создания на ее границах "коридора террористов".

Отметим, что Турция начала стягивать боевую технику к сирийской границе 21 июня. Сообщалось, что техника эта сосредотачивается в провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.