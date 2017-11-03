США могут разместить свое ядерное оружие на территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как сообщает Delfi, об этом говорится в опубликованной 26 октября в газете Die Zeit статье, в которой обсуждается новая гонка вооружений между Россией и США.

По данным издания, это связано с опасениями американской стороны, что Россия лучше готова к возможному конфликту на территории Европы.

Как полагает американский аналитик в сфере безопасности Мэтью Кронинг, Польша и страны Балтии «определенно поддержали бы» такую просьбу. По его мнению, это могло бы помочь «восстановлению баланса сил».