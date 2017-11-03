Дело Мехмана Гусейнова расследуется повторно

Сегодня под председательством судьи Афлатуна Гасымова в Бакинском апелляционном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе блогера Мехмана Гусейнова, сообщает корреспондент haqqin.az.

Адвокаты Гусейнова испросили у суда разрешение на то, чтобы в ходе процесса блогер находился не в стеклянной клетке, а рядом со своими защитниками, а кроме того ходатайствовали об отмене их подзащитному меры пресечения в виде ареста и о повторном проведении следствия по его делу.

Последнее прошение судом было удовлетворено.

Давая показания, М.Гусейнов отказался признать себя виновным.

При этом судья сделал указал блогеру на его неподобающее поведение в стеклянной клетке.

Между тем адвокат Фуад Агаев в своем выступлении потребовал вызова в суд начальника Управления полиции Насиминского района Мусы Мусаева, коего жалоба на М.Гусейнова стала основанием для возбуждения дела в отношении последнего. Также защитник потребовал представления в суд видеозаписи ареста блогера.

Судебный процесс продлится до 10 ноября.

Напомним: 3 марта сего года по иску начальника Насиминской полиции Мусы Мусаева Мехман Гусейнов был осужден на два года лишения свободы по обвинению в клевете.