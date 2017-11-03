Ильхам Алиев расширил полномочия МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в указ «Об утверждении Положения и структуры МВД Азербайджана» от 30 июня 2001 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно этому документу, в «Положение об МВД Азербайджана» добавляется подпункт 3.1.17-1 следующего содержания:

«3.1.17-1. дает согласованные с соответствующим местным органом исполнительной власти предложения по организации мест парковки на государственных автомобильных дорогах, участвует в организации мест парковки на муниципальных и частных автомобильных дорогах».