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Ильхам Алиев расширил полномочия МВД

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в указ «Об утверждении Положения и структуры МВД Азербайджана» от 30 июня 2001 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно этому документу, в «Положение об МВД Азербайджана» добавляется подпункт 3.1.17-1 следующего содержания:

«3.1.17-1. дает согласованные с соответствующим местным органом исполнительной власти предложения по организации мест парковки на государственных автомобильных дорогах, участвует в организации мест парковки на муниципальных и частных автомобильных дорогах».

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