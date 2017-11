Служба безопасности Белого дома на своей странице в твиттере сообщила о задержании неизвестного у северной ограды Белого дома.

Место задержания полностью заблокировано спецслужбистами. Личность задержанного не раскрывается.

Update: subject is in custody, Lafayette Park & North Fence line along Penn. Ave. remain closed.