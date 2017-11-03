Сегодня на заседании Исполкома АФФА были презентованы видеоролики о новом турнире УЕФА – Лиге наций, который стартует в сентябре 2018 года и через который четыре сборные получат путевки на Евро-2020.

В одном из роликов, подготовленных АФФА, есть ответы на два вопроса о Лиге наций, которые были не совсем понятны. Во-первых, полуфиналы и финал в марте 2020 года пройдут на поле той команды, которая показала лучший результат на групповом этапе в своем дивизионе.

То есть сборной Азербайджана желательно не просто выиграть свою группу, а набрать еще как можно большее количество очков. В таком случае полуфиналы и финал дивизиона «D» состоятся в Баку, а это, естественно, станет большим подспорьем для нашей национальной команды, которую сегодня возглавил Гурбан Гурбанов.

Правда, возникает вопрос: а если в четверку пробьются и Азербайджан, и Армения, позволит ли УЕФА провести игры в Баку или в Ереване? Вряд ли. В таком случае решающие игры, вероятнее всего, состоятся на поле одной из двух других сборных.

Таким образом, нам следует надеяться на уверенную победу сборной Азербайджана в своей группе и на то, что Армения не займет 1-е место в своем квартете и не попадет в полуфинал.

Второй прояснившийся момент - это замена в мартовском плей-офф сборных, которые к тому времени уже обеспечат себе участие в Евро-2020 через обычный отборочный турнир. Замена будет производиться не согласно рейтингу УЕФА для сборных, а согласно выступлениям команд на групповой стадии Лиги наций. Первой на очереди будет сборная, занявшая 2-е место в группе и имеющая лучшие показатели среди других вторых команд.

Для сборной Азербайджана это вряд ли будет иметь какое-то значение, так как не особо верится, что из самого слабого дивизиона «D» какая-то из команд сможет завоевать путевку через отборочный турнир. Ну и, конечно, мы верим, что сборная Азербайджана займет в своей группе Лиги наций 1-е место и не будет ждать итогов отборочного турнира.

Было бы идеально сначала пробиться в мартовский плей-офф, а затем еще и занять одно из первых двух мест в отборочном турнире. Тогда уже Азербайджан уступит свое место. Впрочем, об этом можно только мечтать!

В дивизионе «D» за единственную путевку на Евро-2020 поборются:

корзина 1 - Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия

корзина 2 - Армения, Латвия, Фареры, Люксембург

корзина 3 - Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта

корзина 4 - Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Жеребьевка состоится в январе 2018 года. 16 команд будут разделены на четыре группы. Азербайджан не попадет в одну группу с Арменией, так как УЕФА разводит сборные и клубы двух стран. Игры пройдут по двухкруговой системе с сентября по ноябрь 2018 года.

Победитель каждой из групп поднимется в дивизион «С» и в марте 2020 года сыграет в стыковых матчах – в полуфинале, а в случае победы и в финале дивизиона «D». Победитель финала получит путевку на Евро-2020.

Состав других дивизионов в Лиге наций:

Дивизион «А» (четыре группы по три сборные):

корзина 1 - Германия, Португалия, Бельгия, Испания

корзина 2 - Франция, Англия, Швейцария, Италия

корзина 3 - Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион «B» (четыре группы по три сборные):

корзина 1 – Австрия, Уэльс, Россия, Словакия

корзина 2 – Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина

корзина 3 - Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Дивизион «C» (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные):

корзина 1 – Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения

корзина 2 – Греция, Сербия, Албания, Норвегия

корзина 3 – Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия

корзина 4 – Кипр, Эстония, Литва.