Азербайджанских предпринимателей не будут проверять до 2021 года

Президент Ильхам Алиев сегодня утвердил поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", сообщает официальный сайт главы государства.

Срок действия прежнего моратория на проведение проверок в бизнесе истек 1 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденными поправками, субъекты предпринимательства будут освобождены от проверок до 1 января 2021 года.

Напомним, что 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, в период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года надлежало проводить только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения и национальной и экономической безопасности страны.