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Россия нанесла крылатыми ракетами удар по террористам

 

Удар шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен по террористам "Исламского государства" в районе Абу-Кемаля в Сирии, передает РИА Новости сообщение, сделанное представителем минобороны России Игорем Конашенковым.

"По выявленным разведкой укрепрайонам террористов, складам оружия и боеприпасов, скоплениям боевиков и важным командным пунктам нанесен групповой удар шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22 и шестью крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нанесении ракетно-авиационного удара по ИГИЛ были задействованы бомбардировщики Су-24 и Су-34 с авиабазы "Хмеймим", прикрытие которых осуществлялось истребителями Су-30СМ, Су-35 и Миг-29 российской авиагруппы в Сирии.

"Пуск крылатых ракет "Калибр" осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 километров", — заявили в российском военном ведомстве.

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