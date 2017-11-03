В Сети появились фото нового Mercedes-Benz A-Class

В Сети опубликованы первые фото еще не презентованного Mercedes-Benz A-Class, дебют которого ожидается в 2018 году в рамках Женевского автосалона. На фотографиях новинка впервые предстает без камуфляжа, передает "Корреспондент".

Фото сделаны были на парковке концерна Daimler в Германии. По предварительной информации, автомобиль получит острые раскосые фары и задние фонари, которые придадут новинке спортивную "ноту".

Автомобиль будет создан на доработанной переднеприводной платформе MFA, которая используется в нынешней модификации А-Class.

Моторная гамма представлена 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который разрабатывался в тандеме с альянсом Renault-Nissan, и 2.0-литровым битурбомотором M260.