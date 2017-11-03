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Новый зал и новые тренеры сборных Азербайджана по дзюдо фото

Автор: Отдел спорта 

Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония открытия тренировочного зала Федерации дзюдо Азербайджана.

В мероприятии приняли участие президент федерации Ровнаг Абдуллаев, а также другие ее руководители. После церемонии было проведено собрание по рассмотрению спортивных итогов 2017 года. Р.Абдуллаев отметил успехи азербайджанских дзюдоистов и напомнил о проведении в Баку в следующем году турнира «Большого шлема» и чемпионата мира.

Затем были представлены новые главные тренеры сборных Азербайджана. Мужскую сборную возглавил призер Олимпийских игр, украинец Руслан Машуренко. У руля же женской команды встал "белорусский" азербайджанец Натик Багиров.

Было отмечено, что в 2017 году азербайджанские спортсмены в 37 соревнованиях завоевали 189 медалей: 68 золотых, 57 серебряных и 64 бронзовых.

В завершение мероприятия Р.Абдуллаев наградил тренеров и спортсменов, отличившихся в этом году.

 

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