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МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку по следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

Следственное управление Главного управления полиции Баку проводит следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по факту незаконной продажи в некоторых аптеках Баку сильнодействующих препаратов, говорится в совместном заявлении Главного управления полиции Баку и Бакинской городской прокуратуры.

Следствием было установлено, что 29-летний Турал Абдиев, войдя в преступный сговор с группой лиц, достал сильнодействующий препарат «Трамадол», не относящийся к наркотическим и психотропным веществам, без получения соответствующей лицензии, в сентябре и октябре 2017 года продавал этот препарат в аптеке Bizim Aptek по адресу: Ясамальский район, улица А.Хагвердиева, 74Д.

Против Т.Абдиева было возбуждено уголовное дело по статье 240.2.1 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта группой лиц по предварительному сговору) и статье 240.2.2 (те же действия, совершенные неоднократно). Решением суда в отношении Т.Абдиева была применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

Напомним, что ранее haqqin.az в статье «В бакинских аптеках подросткам продают наркотики» писал о том, что в бакинских аптеках открыто продаются сильнодействующие препараты, которые вызывают наркотическую зависимость.

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