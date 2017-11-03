Украина отказывается от своей нефти и переходит на азербайджанскую

«Компания Укртатнафта собирается прекратить закупки нефти, добытой компанией Укрнафта. Причиной названа экономическая нецелесообразность таких сделок». Об этом идет речь в письме главы Укртатнафты Павла Овчаренко на имя главы правления Укрнафты Марка Роллинза, которым располагает редакция ЛигаБизнесИнформ.

Укртатнафта ссылается на постановление Кабмина, согласно которому стартовая цена украинской нефти на аукционе определяется на основании справки ГФС о таможенной стоимости импортированной нефти.

«Использование этой нормы привело к тому, что на последнем аукционе стартовая цена украинской нефти составила 14641 грн/т на месторождении, что соответствует $62,5/барр. В то же время котировки нефти Brent находились в пределах $56-58/барр. Соответственно, Укртатнафта считает экономически нецелесообразным покупать украинскую нефть, которую приравняли по цене к премиальному сорту Azeri Light», — говорится в письме Овчаренко.

В Укртатнафте заявили, что поскольку компании не выгодны закупки украинской нефти, она собирается переключиться на переработку сырья из Азербайджана.