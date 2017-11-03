Курс биткоина продолжает бить рекорды

Курс биткоина, самой известной в мире криптовалюты, продолжает обновлять исторические максимумы.
Так, в ходе сегодняшних торгов курс биткоина достиг нового рекордного уровня, подскочив до $7450, сообщает «Финам».
Эта криптовалюта показывает столь впечатляющие результаты во многом на фоне новостей о том, что CME Group, крупнейший рынок финансовых деривативов, планирует до конца текущего года запустить торги фьючерсами на биткоин после получения всех соответствующих разрешений от регулирующих органов.