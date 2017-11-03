СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова

Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила оригинал видеозаписи, фигурирующей в деле о коррупции при закупке рюкзаков для МВД Украины. Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на информированный источник.

Речь идет о видео со скрытой камеры из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, на котором он якобы обсуждал с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым закупку рюкзаков для сотрудников ведомства. СМИ предположили, что министерство закупило рюкзаки у фиктивной фирмы.

По утверждениям источников, близких к главе украинского МВД, тот уверен, что в суде дело, возбужденное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против его сына, развалится, так как обвинение основано главным образом на монтированном видео.

"А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали", — сообщил один из источников издания.