Произошло то, чего ждали очень многие: Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана. Когда-то это должно было случиться. Ну не может быть такого, чтобы лучший тренер страны, доказывающий это ежегодно, так долго оставался вне главной команды.

Хотя, постойте, почему вне? Так уж получилось, что, по сути, главной командой Азербайджана в последние годы стал «Карабах» Гурбана Гурбанова. Основные болельщицкие ожидания уже несколько лет связаны с агдамским клубом, а не со сборной. Правда, в прошлом году был всплеск и у национальной команды, которая за месяц набрала 7 очков в отборе ЧМ-2018 и подарила любителям футбола надежду. Но счастье было недолгим…

«Карабах» же радует своими результатами стабильно уже много лет, а в этом году команда Гурбанова покорила еще одну вершину – вышла в групповой турнир Лиги чемпионов. Сегодня «Карабах» популярнее сборной Азербайджана. Это бесспорно. Так почему же азербайджанец, который стал главным творцом успехов агдамского клуба, должен был оставаться за бортом национальной команды?

Возможно, назначение Гурбанова даже немного запоздалое решение. Быть может, еще в октябре 2014 года, когда Берти Фогтс с позором покинул Азербайджан, стоило сделать ставку на Гурбанова. И сегодня мы были бы полностью готовы к борьбе за путевку на Евро-2020.

Теперь же дебют Гурбана в официальных матчах придется на Лигу наций – возможно, главный турнир в истории сборной Азербайджана, который дарит невероятный шанс попасть на Евро-2020 и сыграть в родных стенах. Но в Лиге наций не будет времени на раскачку. Будут три соперника, которых нужно опередить по итогам двухкругового турнира. Эти игры пройдут с сентября по ноябрь следующего года. Если удастся занять 1-е место в группе, тогда в марте 2020 года разыграем с тремя другими победителями групп путевку на чемпионат Европы. Параллельно нужно постараться как можно удачнее сыграть в привычном отборочном турнире, где лучшие две команды из каждой группы тоже попадут на Евро-2020.

Гурбан Гурбанов остается в «Карабахе». И это было важным условием клуба перед АФФА, а также желанием очень многих болельщиков, опасавшихся, что с уходом Гурбанова из клуба мы больше не увидим прежний «Карабах».

45-летний специалист продолжит работу в клубе. И тут очень важную роль будут играть его помощники. Как раз сегодня на сайте АФФА появилась информация о том, что ассистент Гурбанова в «Карабахе» Эльчин Рахманов и играющий тренер Рашад Садыхов (он руководит командой U-19) принимают участие в четвертой стадии курсов для получения высшей тренерской категории - Pro.

А есть еще Заур Тагизаде, Мушвиг Гусейнов, испанец Рубен Селлес и другие люди, которых Гурбанов может задействовать в сложном механизме, который должен будет управлять и «Карабахом», и сборной.

Не исключено, что Рашад Садыхов уже зимой полностью завершит карьеру и займет один из ключевых постов в схеме, которая сейчас начнет строиться.

В прессе были публикации о том, что якобы Гурбан Гурбанов попросил у Ровнага Абдуллаева возможность контролировать молодежную и юношеские сборные Азербайджана. Это вполне логично, и слова президента АФФА о «большой системе и едином центре, из которого будут управляться сборные» в какой-то степени подтверждают это.

Еще один важный момент – 6-летний цикл, о котором условились Абдуллаев и Гурбанов. Президент АФФА дает понять, что рассчитывает на долгое сотрудничество. Впрочем, тренерская работа такова, что может случиться все, что угодно. Очень хочется верить, что у сторон не будет повода для преждевременного разрыва отношений.

У Гурбанова огромный кредит доверия. В этом нет никаких сомнений. Но еще раз напоминаем: Лига наций! Сколько бы сейчас президент АФФА и сам Гурбанов ни говорили о «долгом пути и длительном процессе», ясно, что перед тренером будет поставлена цель для начала выиграть групповой этап нового турнира. То есть Гурбану сразу же придется начинать с игр, в которых на него и команду будет оказываться огромное давление. Учитывая уровень соперников, все будут ждать от сборной только побед. Хочется верить, что опыт, накопленный в матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов, позволит Гурбанову справиться с напряжением.

«Карабах» - базовая команда сборной. Это не новость. Так было и при Роберте Просинечки. Посмотрите на состав чемпиона Азербайджана: Гара Гараев, Максим Медведев, Ричард Алмейда и Рамиль Шейдаев вышли в основе на гостевой матч с «Атлетико». Все это игроки сборной Азербайджана. Добавим сюда травмированных Бадави Гусейнова и Махира Мадатова, а также Афрана Исмайлова, Рахида Амиргулиева и других.

Задача Гурбанова – создать сплоченный коллектив из лучших азербайджанских футболистов «Карабаха», лучших местных игроков Премьер-лиги, а также наших немногочисленных легионеров. Очень хочется надеяться, что у Гурбанова сложатся хорошие отношения со всеми «не своими» футболистами, заслуживающими право играть за сборную. А в объективности нового главного тренера сборной нет повода сомневаться.

Не должно быть проблем и в отношениях с главными тренерами клубов. Коллеги уважают Гурбанова и, думаю, понимают, что он не будет злоупотреблять новой должностью в интересах «Карабаха».

«Мы верим друг другу и вместе пойдем по выбранному пути», - заявил Гурбанов, стоя рядом с Ровнагом Абдуллаевым.

Это были не просто дежурные слова. Новый главный тренер сборной рассчитывает на соблюдение договоренностей и полную поддержку президента АФФА даже в сложных ситуациях, которые обязательно возникнут. Ну а какая тренерская работа без сложностей?!

Удачи, Гурбан Гурбанов!