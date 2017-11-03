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В Зимбабве задержали гражданку США за оскорбление Мугабе

 

Полиция Зимбабве задержала гражданку США Марту О'Донован по подозрению в оскорблении президента Зимбабве Роберта Мугабе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее О'Донован, журналистка местного сатирического телеканала Magamba TV, назвала зимбабвийского президента «самовлюбленным и больным человеком» в своем твиттере.

Полиция нагрянула домой к журналистке, после чего устроила обыск и заставила ее передать все электронные устройства.

«Я отвергаю обвинения... безосновательные и злонамеренные. Это все, что я хочу сказать», — прокомментировала дело О'Донован.

По словам ее адвоката, девушке может грозить до одного года в тюрьме.

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