Глава Дагестана потребовал разобраться с проблемой на границе с Азербайджаном

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил правительству республики разобраться в ситуации с простоем грузоперевозчиков, а также проверить сообщения о незаконных поборах на российско-азербайджанской границе.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана, причиной этого стали публикации о том, что на таможенном терминале «Виадук» дальнобойщики из Дагестана и Азербайджана сообщали о больших очередях на границе и якобы незаконных поборах со стороны сотрудников фитосанитарной и таможенной служб.

«В связи с данной информацией руководитель республики Владимир Васильев поручил врио заместителя председателя правительства республики Рамазану Джафарову разобраться и доложить о ситуации на вышеназванном участке российско-азербайджанской границы», — сообщили в пресс-службе.