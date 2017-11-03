Независимость Косово признали 114 государств

Самопровозглашенная республика Косово достигла цель о признании ее независимости более, чем 100 государствами. МИД Косово сообщил в пятницу, что провел соответствующую ревизию по поручению главы министерства Бехджета Пацолли.

Официальный документ о признании самопровозглашенной республики предоставили 114 стран, при этом Нигерия и Уганда признали независимость лишь де-факто и не вошли в это число.

«Республика Косово признана 114 государствами, таким образом, достигнута цель получить свыше 100 признаний», — гласит заявление МИД.