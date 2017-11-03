ООН: В Дейр-эз-Зоре погибли более 25 человек

В результате авиаудара в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли более 25 человек. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Гуманитарные коллеги серьезно обеспокоены тем, какое влияние на мирных жителей оказывают продолжающиеся бои в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось, что вчера при авиаударе в городе Аль-Маядин и его окрестностях были убиты более 25 человек», — заявил Дюжаррик.

Как сообщается, большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.