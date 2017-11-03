В Сирии погиб российский подполковник

В Сирии погиб подполковник полиции в отставке Рафаэль Хамидуллин, ему было 53 года. Об этом РБК сообщил близкий друг погибшего Айдар Ибрагимов, присутствовавший на похоронах. Ранее о гибели Хамидуллина сообщили группа расследователей Conflict Intelligence Team в своем Telegram-канале и блогер Анатолий Несмиян в Facebook.

«Обстоятельства гибели известны — подрыв машины по дороге к месту выполнения работ на нефтепроводе. Вероятная дата случившегося — 21 сентября», — сообщил РБК один из знакомых Хамидуллина, пожелавший сохранить анонимность. По его словам, тело опознала жена погибшего.

По словам Айдара Ибрагимова, Хамидуллин служил «всю сознательную жизнь в полиции», в антитеррористических подразделениях, неоднократно был в командировках в Чечне, «некоторое время назад вышел на пенсию». У Хамидуллина остался пятилетний сын.