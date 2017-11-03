В Ливии пропали граждане Турции

Один гражданин Германии и три - Турции пропали на юге Ливии, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabia.

По имеющейся информации, «с немецким инженером и тремя турками, находящимися в южных районах Ливии, пропала всякая связь». Ни о профессиональной деятельности иностранцев, ни о конкретном месте, где они находились, данные не приводятся. Также не уточняется, с какого времени властям не удается связаться с этими людьми.

Вместе с тем телеканал BBC Arabic сообщил, что четыре иностранных инженера — немец и три турка — «были похищены». По данным телеканала, инцидент произошел в районе Убари на юго-западе Ливии.