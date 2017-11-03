Азербайджан обыграл Армению на чемпионате Европы по шахматам

На командном чемпионате Европы по шахматам в Греции сегодня прошли матчи 6-го тура.

Мужская сборная Азербайджана сегодня играла с командой Армении и победила со счетом 2,5:1,5.

На первой доске Левон Аронян белыми фигурами обыграл Шахрияра Мамедъярова. На второй доске Теймур Раджабов одолел белым цветом Сергея Мовсесяна. Аркадий Найдич сыграл вничью черными с Габриэлем Саркисяном. Все решалось в партии на четвертой доске между Рауфом Мамедовым и Грантом Мелкумяном. Рауфу удалось взять верх над соперником.

После 6 туров у сборной Азербайджана 9 очков. Мы делим 3-4-е места с Хорватией. Лидируют Россия и Венгрия, у которых по 10 очков.