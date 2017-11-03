В Иране при нападении боевиков погибли восемь пограничников

Восемь иранских пограничников погибли в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате нападения боевиков.
Во время конфронтации были убиты несколько террористов. Однако не указывается точное число убитых террористов.
Восемь иранских пограничников погибли в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате нападения боевиков.
Во время конфронтации были убиты несколько террористов. Однако не указывается точное число убитых террористов.
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