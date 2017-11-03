В Госдепе США высоко оценили украинскую армию

Армия Украины быстро восстановилась после событий 2014 года и находится в очень хорошей форме, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

При этом он не стал комментировать вопрос о поставках оружия Киеву, сославшись на отсутствие новой информации.

Волкер подчеркнул также, что Украина столкнулась с конфликтом на своей собственной территории и «имеет право на самозащиту».

Представитель Госдепа призвал сфокусироваться на инициативе размещения миротворцев ООН на востоке Украины.