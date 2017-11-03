Махир Мамедов о волевой победе Азербайджана над Арменией

Вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов прокомментировал для haqqin.az победу нашей мужской сборной над Арменией на командном чемпионате Европы в Греции.

Как мы уже сообщали, команда Азербайджана победила со счетом 2,5:1,5.

«Сегодня был очень принципиальный матч со сборной Армении, - говорит Махир Мамедов. – Спустя 10 лет мы вновь встретились с армянами на острове Крит. В 2007 году на командном чемпионате Европы была ничья 2:2. Если помните, Теймур Раджабов одолел Владимира Акопяна. Тогда сборная Азербайджана заняла 3-е место.

И это было началом нашей славной истории.

Прошло 10 лет. Опять Крит, опять в соперниках Армения. 6-й тур. Настоящая борьба на Евро по большому счету начинается только сейчас.

После неожиданного поражения Шахрияра Мамедъярова от Левона Ароняна наша команда не опустила руки, вновь показав силу духа и крепость характера. Неслучайно говорят, что в командных соревнованиях очень важное значение имеют последние доски. Аркадий Найдич на третьей доске смог стабилизировать положение в партии черным цветом с Габриэлем Саркисяном, выйдя из непростой ситуации. Точными ходами он уравнял позицию и добился ничьей. Счет стал 1,5:0,5 в пользу Армении.

В двух оставшихся партиях преимущество было у Теймура Раджабова и Рауфа Мамедова. Теймур точными ходами сломил сопротивление Сергея Мовсесяна, выдав замечательную концовку.

Счет стал равным. И теперь все решалось в партии Рауфа Мамедова против Гранта Мелкумяна. Это был триллер! Рауф добился заметного преимущества, и теперь нужно было его реализовать. Рауф промедлил, Мелкумяну удалось заблокировать пешки. Но в конце у Рауфа оказались крепче нервы. Там было непросто выиграть, были свои тонкости. Однако наш шахматист перехитрил соперника и поставил точку в матче, в котором мы поначалу проигрывали. Поздравляю всех с этой волевой победой!»

После победы над Арменией у сборной Азербайджана 9 очков. Мы занимаем 3-е место, отставая на очко от лидеров – Венгрии и России. В 7-м туре наша команда сыграет с венграми.

Чемпионат Европы состоит из 9 туров и завершится 6 ноября.