Медицинская наука сегодня добилась значительных успехов в лечении многих болезней. Но некоторые недуги, к несчастью, по сей день остаются неизлечимыми. Один из таких - сахарный диабет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сахарный диабет является группой эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы. Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.

Главным лекарством практически для всех больных диабетом пока остается инсулин, поддерживающий уровень сахара в крови в норме и таким образом позволяющий избежать осложнений. При более легкой форме диабета возможно применение и иных препаратов.

Огромное значение для диабетиков имеет и рацион питания больного. Однако инъекции инсулина делать не всегда удобно, а пожизненно соблюдать строжайшую диету не всем хватает силы воли, поэтому многие предпочитают различные медикаментозные средства в таблетках. Но беда в том, что препараты для снижения сахара в крови достаточно дороги, и легковерные люди нередко ведутся на рекламу «чудодейственных» и «быстродействующих» средств, обещающую полностью избавить от тяжелого заболевания.

Как стало известно haqqin.az, одной из компаний, продающих лекарство, «полностью избавляющее от сахарного диабета», является NursLoğmanHekim.

Как утверждает сотрудник компании Рузигяр (фамилию называть поостерегся), лекарства, предлагаемые NursLoğmanHekim, действительно позволяют полностью вылечиться от сахарного диабета.

«Но сейчас этих препаратов нет в наличии. Однако их скоро должны привезти», - сообщил Рузигяр.

Узнав о «целебном» снадобье очередной никому не известной фармацевтической фирмы, руководитель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов пришел в негодование.

«Рынки нашей страны заполонили контрафактные, никем не проверенные лекарства. А все потому, что в Азербайджане откровенно игнорируются права потребителей. Более того, такую продукцию и даже лекарства, которые могут нанести непоправимый вред здоровью граждан, вовсю рекламируют наши телеканалы», - заявил эксперт haqqin.az.

Как правило, отметил Э.Гусейнов, контрафактные лекарства стоят меньше известных, много лет используемых препаратов. И низкие цены устанавливаются не только для привлечения покупателей, а еще потому, что обман потребителя на 50 манатов и больше является уголовно наказуемым преступлением. Ну а если магазин или аптека надули потребителя на меньшую сумму, можно безнаказанно мошенничать дальше.

«Если эта самая NursLoğmanHekim действительно нашла средство от диабета, то я сам лично буду добиваться, чтобы ее сотрудникам дали Нобелевскую премию. Ну а пока необходимо выяснить, получала ли компания от Министерства здравоохранения разрешение на продажу своего лекарства от лечения диабета».

Последовав совету эксперта в надежде услышать, что излечение от диабета возможно – такое лекарство появилось, haqqin.az обратился к доктору медицинских наук Адилю Гейбулле.

«Состояние больного можно только облегчить путем своевременного принятия инсулина и других необходимых препаратов, а также при условии соблюдения диеты», - категорически заявил врач.

Так же категорично А.Гейбулла считает всех, кто предлагает средство, обеспечивающее полное избавление от сахарного диабета, обыкновенными мошенниками.