Пучдемон: «Гражданской войны в Испании из-за Каталонии не будет»

Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что гражданской войны в Испании из-за стремления Каталонии к независимости не будет.
"Нет, давайте быть серьезными. Видели ли вы, что происходило в Каталонии в последние семь лет? Вы видели демонстрации с участием миллионов человек без единого инцидента? Это были самые крупные мирные демонстрации в современной истории", — сказал Пучдемон в эфире телеканала RTBF, отвечая на вопрос, не опасается ли он гражданской войны в Испании.
По его словам, "каталонское движение невероятно мирное".