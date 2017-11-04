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Грузия в трансе: «Здравствуйте, я лесбиянка!»

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

«Мы собрались, чтобы объявить кастинг на «Лучшего ведущего гомосексуала», «Лучшей ведущей лесбиянки», а также выявить «Лучшего ведущего трансгендера», - этими интригующими словами началась новая пограмма грузинского телеканала «Рустави-2».

Называется она «Шоу Нануки Жоржолиани», а по случаю столь исключительного явления в культурной жизни прекрасной Грузии старт необычному шоу дал сам гендиректор телеканала Ника Гварамия. Это был, хоть и главный, но не единственный сюрприз, который отныне ждет телезрителя каждую субботу у экрана. Гендиректор вслед за этим представил телезрителям главных героев шоу ЛГБТ (так для краткости именуют нынче сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), которые призваны, как выразился Н.Гарамия, «произвести настоящую революцию в культурной и сексуальной жизни страны».

Разумеется, такое не под силу одному, даже очень талантливому теледеятелю, каковым считается Н.Гварамия, ввиду чего он пригласил принять участие в первом представлении лучшие силы сообщества нетрадиционной ориентации. После сих слов ошарашенные очередной революционной новинкой «Рустави-2» телезрители могли по достоинству оценить искусство, сопровождавших гендиректора активистов и активисток сообщества, из которых предстоит в ближайшие недели выбрать телеведущих ЛГБТ-шоу.

Полагаем, дабы не отстать от революционного телевеяния, было бы правильным представить будущих героев грузинского эфира и широкому читателю. Итак, в эфире появились и, судя по всему, надолго закрепились известная трансгендер Кесария Абрамидзе, которая вошла в студию одетой в прозрачном платье, т.е. почти голая, затем вниманием публики, и надолго, овладели экстравагантная лесбиянка «Биби» и известный гомосексуал «Джигар». Все что делали и говорили эти господа, укладывается в несколько слов: да, у нас иная сексуальная ориентация, и в этом состоит наше превосходство над всем остальным человечеством.

- Все бы ничего, да только на глазах сам эфир приобретает нетрадиционный оттенок,- заявили тбилисцы сегодня в ходе опроса, проведенного журналистами. - Все, что рассказали Биби, Джигар и другие, известно и без них. О чем они будут говорить с телезрителями в последующие недели?

Но главное не в этом. Уже в ближайшие дни кто-то из названных представителей «касты нетрадиционных» выйдет в эфир в качестве телеведущего…  Словом, кастинг на «Рустави 2» продолжается.

Запомнилась фраза одного из опрошенных:

- При демократии жизнь не стала лучше, но зато скучать не приходится…

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