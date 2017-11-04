Более четырех тысяч семей беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане по-прежнему проживают в незаконно заселенных ими квартирах, являющихся частной собственностью других граждан. И если в 90-х – начале 2000-х это можно было как-то оправдать обрушившимися на изгнанных из своих домов людей бедами, трагедией войны, то сейчас, когда государство практически полностью обеспечило беженцев и вынужденных переселенцев жильем, захват чужой собственности выглядит, по меньшей мере, недопустимо.

Официальные же владельцы захваченных квартир тем временем нередко вынуждены ютиться где придется – одни проживают у родственников, другие снимают квартиру.

Между тем, согласно статье 29 Конституции Азербайджана, право собственности, в том числе право частной собственности охраняется законом, и без решения суда никто не может этой собственности лишиться.

Эту проблему haqqin.az уже поднимал, и теперь было решено выяснить, есть ли у законных владельцев квартир надежда когда-нибудь вернуть свое жилье, что конкретно предпринимают для этого соответствующие государственные органы.

Пресс-секретарь Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Эльчин Гадимов проблему признает, однако особой беды, судя по всему, в ней не усматривает.

«В 90-е годы прошлого века вынужденные переселенцы действительно заняли ряд квартир, которые тогда пустовали. Государство уже переселило 30 (!) семей, которые проживали в чужих квартирах. Сегодня ведется работа по обеспечению жильем беженцев, которые проживают в общежитиях и аварийных домах», - сообщил haqqin.az пресс-секретарь.

То есть сотрудник госкомитета дал понять, что в первую очередь жилье будет предоставляться беженцам и переселенцам, обитающим в недостаточно удобных условиях, а не тем, кто самовольно занял чужие квартиры.

Никто не спорит, пока еще не все вынужденно прибывшие в 90-х в страну из-за армянской агрессии обрели постоянное жилье, но ведь имевшие и потерявшие его по той же причине бакинцы тоже ущемлены в своих правах.

Напомнив Э.Гадимову, что в данном случае идет речь о пострадавших собственниках квартир, услышали все же и об этом: «Существует дополнение к госпрограмме, в соответствии с которой проблема жилья, занятого вынужденными переселенцами, будет решена поэтапно». На вопрос, поэтапно – это когда, представитель Госкомбеженцев спокойно ответил: «Пока не известно».

А вот адвокат Эльмар Сулейманов однозначно заявляет, что «если государство не может выселить вынужденного переселенца из захваченной им квартиры, которая является частной собственностью, то оно обязано или предоставить собственнику равноценное жилье, или выплатить ему соответствующую компенсацию».

Не понаслышке знакомый с ситуацией юрист рассказал, каким образом владельцы квартир возвращают, вернее, пытаются вернуть свою собственность.

«Граждане, чьи квартиры заняли вынужденные переселенцы, подают на них заявления с требованием освободить захваченную жилплощадь. Государство в лице судов принимает решение об удовлетворении иска, но не обеспечивает его исполнение, заявляя, что оно будет исполнено после освобождения оккупированных земель. Таким образом, государство нарушает право частной собственности, которое само же признало», - утверждает Э. Сулейманов.

О том же говорит и другой адвокат - Фуад Агаев, подчеркнувший, что государство искусственно переложило свои обязанности по обеспечению жильем вынужденных переселенцев на обычных граждан.

«В 90-е годы квартиры некоторых граждан, по тем или иным обстоятельствам временно покинувшим свое жилье, были заняты вынужденными переселенцами. Лишенные квартир законные владельцы стали обращаться в судебные органы, чтобы защитить свои права. И суды принимали правомерное решение о выселении вынужденных переселенцев. Однако в судебных решениях оговаривалось, что они должно исполняться после обеспечения выселенных переселенцев жильем органами исполнительной власти. Но органы исполнительной власти не обеспечивали их жильем. В результате решения судов не выполнялись. Таким образом, проигравшими оказывались законные владельцы квартир», - описал замкнувшийся юридический круг Ф. Агаев.

В нарушении прав законных собственников жилья не сомневается и правозащитник Сахиб Мамедов.

«В данном случае речь идет о нарушении права частной собственности, что противоречит статье 6 Европейской конвенции по правам человека, в которой отмечается, что каждый человек в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Но и вынужденных переселенцев тоже нельзя выбрасывать на улицу - государство обязано обеспечить их жильем», - считает правозащитник.