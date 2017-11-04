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Эльмара Мамедъярова не совсем поняли в Ереване армянская логика

Автор: Рамиз Мамедов, отдел политики 

Удивительной логикой, не всегда понятной другим людям, обладают некоторые представители армянской власти. Ереванские СМИ разражаются гневными комментариями в связи с тем, что Армения оказалась в стороне от очередного крупного регионального проекта – железной дороги Баку - Тбилиси - Карс. При этом многие эксперты строят версии: как все-таки Еревану можно будет транспортировать свои грузы по БТК. Но армянские политики считают, что это Азербайджан… упрашивает Армению присоединиться к БТК.

Вчера министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров объяснил армянской стороне, что Армения может присоединиться к железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, только если выведет свои войска из оккупированных территорий Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров

Однако слова Эльмара Мамедъярова в Армении мгновенно переиначили, посчитав, что именно Азербайджан… хочет, чтобы Армения присоединилась к БТК.

«Если Азербайджан хочет, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, то Баку должен де-юре признать независимость «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши – Ред.)». Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Шармазанов пошел дальше, обвинив именно Азербайджан в оккупации территорий. «… Сам Азербайджан должен вывести свои войска с «оккупированных территорий» – «Геташена», «Мартунашена» и «Шаумяна». Если есть какие-либо оккупированные территории, то они оккупированы Азербайджаном. Во-вторых, если Азербайджан хочет, чтобы Армения присоединилась к подобным региональным проектам, то должен де-юре признать независимость «Арцаха», – повторился Шармазанов.

При этом вице-спикер Национального Собрания Армении, вопреки публикациям в армянской прессе, попытался уверить, что Армения не мечтает присоединиться к региональным проектам Азербайджана.

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