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Секретный отчет немецкой полиции: «И азербайджанские мигранты – жертвы насилия в лагерях»

Автор: Отдел информации 

В Германии лагеря беженцев охватила волна убийств, изнасилований и других преступлений против личности, жертвами которой становятся в том числе и мигранты из Азербайджана. Об этом свидетельствуют данные секретного отчета немецкой полиции, попавшего в газету Bild.

Газета пишет, что власти Германии оказались не способны остановить нарастающий поток насилия в лагерях беженцев. Также издание обвиняет официальный Берлин в сокрытии от общественности масштабов проблемы насилия в лагерях беженцев.

Согласно информации, этот отчет был подготовлен для министра внутренних дел федеральной земли Саксония Маркуса Ульбига, где в лагерях мигрантов содержатся 40 тысяч человек. Только в 2016 году в Саксонии в лагерях беженцев было совершено 10 убийств, зафиксирован 671 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 7 изнасилований, 10 сексуальных посягательств на детей и 268 фактов незаконного оборота наркотиков.

лагерь для мигрантов в Германии

В докладе также приводятся сотни случаев краж, принуждения, поджогов, драк и нападений на полицейских.

Насилие в саксонских приютах для мигрантов продолжалось в течение первых шести месяцев 2017 года: было зафиксировано более 500 драк с нанесением телесных повреждений, несколько убийств и сотни краж.

Согласно докладу Федеральной уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA), также попавшего в СМИ, в целом в Германии в течение первых девяти месяцев 2016 года в приютах для мигрантов зафиксировано 40 тысяч преступлений, то есть около 150 человек каждый день становились жертвами преступлений.

Наблюдатели говорят, что это всего лишь верхушка айсберга, поскольку большинство жертв преступлений не заявляют об этом, опасаясь мести.

В Саксонии сейчас парламентским расследованием было установлено, что беженцы из Афганистана нападали на мигрантов из других стран на всей территории этой федеральной земли. Жертвами этих нападений стали мигранты из многих стран, в том числе и из Азербайджана.

Издание Der Tagesspiegel пишет, что в лагерях беженцев все сильнее разрастаются этнические и религиозные конфликты.

«Сирийцы не хотят иметь ничего общего с афганцами, сербы ненавидят иракцев, мусульмане не хотят жить с христианами, сунниты ненавидят шиитов. Неудивительно, что в такой обстановке в лагерях беженцев нарастает волна насилия», - пишет издание.

Отметим, немецкая пресса неоднократно писала о преступлениях в лагерях беженцев, жертвами которых становились азербайджанские мигранты. Так, одним из самых резонансных нападений стал случай в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в лагере для беженцев в Херфорде 29-летний ганец изнасиловал 10-летнюю девочку из Азербайджана.

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