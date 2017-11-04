Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к ведущему CNN

Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" направило обращение ведущему телеканала CNN Энтони Бурдэйну и телеканалу.

Отметим, что Энтони Бурдэйн включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана в связи с нарушением законов, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В обращении отмечается, что военные преступления, этническая чистка, неизбирательное насилие в отношении гражданских лиц – неотъемлемая составляющая продолжающейся агрессии Армении против Азербайджанской Республики.

«Во время активной фазы войны в 1991-1994 годах нападение на город Ходжалы было особенно жестоким и трагическим. До конфликта мы, оставшиеся в живых от этой резни, и еще семь тысяч человек жили мирно в Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. В ранние часы 26 февраля 1992 года, после массированного артиллерийского обстрела Ходжалы было осуществлено нападение со всех сторон. В результате вооруженные силы Армении с помощью мотострелкового полка № 366 бывшей советской армии, все еще находившегося в этом районе, захватили Ходжалы. Агрессоры разрушили Ходжалы и с особой жестокостью расправились с его мирным населением. Армянские войска совершили такие зверства, как снятие скальпа, отсечение головы, закалывание беременных женщин штыками и надругательство над трупами. Они не пощадили даже детей. В итоге погибли 613 человек, среди которых было 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, а также 1275 человек были взяты в заложники, по сей день о судьбе более 150 ничего не известно", - говорится в обращении.

Отмечается, что преднамеренное убийство гражданских лиц в городе Ходжалы было направлено на их массовое истребление, основанное на расовой дискриминации.

«Слова бывшего министра обороны, сегодня президента Армении Сержа Саргсяна, цинично признавшего свое участие в преступлениях, были процитированы британским журналистом Томасом де Ваалом. В частности он сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что... армяне были не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот [стереотип]". (Томас де Ваал, Черный сад: Армения и Азербайджан через мир и войну. Нью-Йорк и Лондон, Нью-Йоркский университет, 2003, стр. 172)», - говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что действительно Ходжалы был выбран в качестве плацдарма для последующей агрессии, оккупации и этнической чистки азербайджанских территорий.