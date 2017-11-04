США ударили по ИГИЛ в Сомали

США нанесли два авиаудара по позициям группировки «Исламское государство» на территории Сомали, которые стали первыми в этой стране с момента появления этой террористической организации в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба Африканского командования США (AFRICOM), операция была согласована с местными властями. Два удара были нанесены в ночь с четверга на пятницу по районам на северо-востоке страны с разницей в несколько часов.

В результате ударов были уничтожены несколько боевиков, но их точное число не называется.

«В координации с федеральным правительством Сомали американские силы нанесли 3 ноября два авиаудара по ИГ на северо-востоке страны, уничтожив нескольких террористов. Первый удар был нанесен примерно в полночь по местному времени, второй около 11 утра. В настоящее время мы оцениваем результаты ударов», — сказал представитель пресс-службы, которого цитирует агентство AP.