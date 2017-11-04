Некоторое время назад российские СМИ сообщили о новом льготном кредите, выделенном Россией Армении на покупку вооружения. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что новый оборонный кредит от России будет потрачен на снабжение ВС Армении «оружием стратегического сдерживания».

«Речь идет о закупке тех систем, которые могут дать ВС Армении сдерживающий эффект применительно к театру военных действий», - считает главный редактор газеты «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы, оперативно-тактические ракетные комплексы, системы связи, радиолокационной борьбы и разведки. То есть то, что может серьезно укрепить ударный потенциал армянской армии, что будет играть сдерживающую роль для противника», - сказал Игорь Коротченко.

Военный эксперт отметил, что новый российский кредит удовлетворит потребности ВС Армении в стратегическом сдерживании противника.

«100 миллионов долларов будет достаточно для достижения этих целей, если руководство Армении выстроит эффективное военно-стратегическое планирование ВС страны. Можно потратить неэффективным образом миллиард долларов и эффективным образом 100 миллионов. Думаю, армянские военные знают, как потратить оборонный кредит», — сказал Игорь Коротченко.

По мнению главного редактора портала Military Russia Дмитрия Корнева, в рамках 100-миллионного кредита Армения закупит у России тактические ракеты.

«Известно, что Армения в прошлом году получила несколько установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Их показали на параде в Ереване. Речь идет либо о батарее — это две пусковых установки, плюс две транспортно-заряжающих машины, либо даже об одной только установке. Это мог быть «пробный шар». А теперь в Ереване, видимо, захотели сформировать полноценное подразделение — либо ракетный дивизион, либо даже ракетную бригаду. То есть они могут докупить те же системы. Кроме того, могут докупить боекомплект — ракеты в разных вариантах, другое оборудование», - считает Д.Корнев.

В Армении верят, что ОТРК «Искандер-Е», снятые с вооружения в России, сыграют сдерживающую роль в отношении Азербайджана.

Однако, как неоднократно ранее отмечал haqqin.az, ОТРК «Искандер» был размещен в Армении до апрельской войны прошлого года, о том располагал информацией Азербайджан. Во время активных боевых действий эти ракеты не сыграли никакой «сдерживающей роли» для азербайджанской армии, прорвавшей долговременную оборону в двух направлениях и разгромившей противника.

С другой стороны, Азербайджан закупал и продолжает закупать у Израиля самые современные средства противоракетной и противовоздушной обороны, с помощью которых создана многоступенчатая оборона стратегических объектов от различного типа ракет.

Несколько месяцев назад в своем интервью российским СМИ министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о том, что у Азербайджана есть средства обороны против ракет «Искандер».

«Мы уверены в том, что сможем защитить наши стратегические объекты от этих ракет», - сказал тогда министр обороны.

Укрепляя свою систему противоракетной обороны, Азербайджан также закупает дальнобойную реактивную систему залпового огня «Полонез», близкой по своим ТТХ к ОТРК «Искандер». Уже сообщалось о подписании контракта на поставки РСЗО «Полонез» в Азербайджан, а также о том, что азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт этой реактивной системы.

Кроме этого на вооружении ВС Азербайджана есть дальнобойные артиллерийские системы и системы реактивного залпового огня производства различных стран, за счет чего азербайджанская армия и располагает большой огневой мощью. Эта огневая мощь намного превосходит ударную силу армянских ракет «Искандер».

Возможно, учитывая эти факторы, ВПК России намеревается передать Армении еще несколько комплексов «Искандер», дабы восстановить военный баланс, в результате чего Азербайджан, непрерывно закупающий современное вооружение, откажется от идеи освобождения оккупированных территорий военным путем. Своими льготными кредитами Еревану Россия стремится создать такую ситуацию, при которой вероятность боевых действий была бы сведена к нулю. Впрочем, об этом стали открыто заявлять влиятельные российские политики и эксперты в своих комментариях и выступлениях в СМИ…