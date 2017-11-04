Соединенные Штаты Америки решили последовать примеру Азербайджана и выйти из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI). Об этом сообщает Bloomberg. Отметим, что Азербайджан покинул EITI в марте этого года.

«Правительство США по-прежнему привержено борьбе с коррупцией в секторе добывающих отраслей и идеалам прозрачности, закрепленными в принципах EITI», - отметил представитель Департамента внутренних дел США Грегори Гоулд. Однако, как он отметил, EITI не в полной мере учитывает правовые рамки США.

Возвращаясь к Азербайджану. О выходе нашей страны из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI) заявил глава правительственной комиссии и многосторонней группы по EITI Шахмар Мовсумов на 36-м собрании Международного правления Инициативы в городе Богота.

По его словам, Азербайджан больше не мог находиться в этой организации из-за двойных стандартов.

После выхода из организации, правительство Азербайджана подверглось критике большинства международных неправительственных организаций, однако, при этом, не изменило своей позиции. Азербайджан мотивировал свое решение вмешательством организации во внутренние дела страны.