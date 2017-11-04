Недавний жизнерадостный прогноз главы Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова о вероятном росте к концу года курса маната основывается на сомнительном, с точки зрения устойчивости, факторе - ценах на нефть, считает эксперт-экономист Азер Мехтиев.

Отметим, что руководитель финансового регулятора страны - Центрального банка Азербайджана (ЦБА) -Э.Рустамов спрогнозировал незыблемую стабильность национальной валюты. «Дальнейшее укрепление маната намного более вероятно, нежели его удешевление»,- сказал журналистам глава Центробанка.

Однако умудренные горьким опытом прошлого, когда обещания главы ЦБА сбывались ровно наоборот, граждане страны сразу задумались о переводе сбережений в доллары или евро.

В качестве довода столь бодрого предсказания будущего маната Э.Рустамов привел пример «хорошего платежного баланса и благоприятных цен на нефть».

Именно такую опору национальной валюты эксперт А.Мехтиев считает непросто слабой, а очень зыбкой. В 2015-2016 годы манат два раза терял свою стоимость, за короткий срок курс доллара взлетел до 1,9 маната. Тогда всем казалось, что ситуация вот-вот окончательно выйдет из-под контроля. Однако предпринятые правительством меры для пресечения утечки иностранной валюты за рубеж, значительное сокращение импорта и другие ограничительные шаги дали положительный результат - курс маната стабилизировался.

Чтобы ослабить зависимость стоимости национальной валюты от экспорта, были предприняты усилия для развития ненефтяной экономики. Однако пока доля экспорта ненефтяной продукции весьма незначительна. Основной приток иностранной валюты по-прежнему приходится на продажу нефти, сказал эксперт haqqin.az.

«К сожалению, стабильность маната обеспечивается за счет доходов от нефти, а не благодаря развитому ненефтяному сектору. То есть мы идем тем же маршрутом, что привел нас к девальвации в прошлом. В современном мире цена на нефть непредсказуема. И сегодня ЦБ удастся сохранить стабильность маната, только если вкупе с антидевальвационными мерами правительства стоимость нефти на мировых рынках будет держаться в промежутке 50-55 долларов. Однако в случае падения нефтяных цен до 35 долларов за баррель государство столкнется с большими проблемами с долларовыми доходами», - уверен экономист.

По мнению А.Мехтиева, невзирая на то, что глава ЦБ и говорит о плавающем курсе маната, курс национальной валюты не определяется только спросом и предложением на рынке страны. В реале наша экономика пока не готова к действительно плавающему курсу. Так что определенное регулирование его Центробанком необходимо.

Экономист полагает, что из прогнозов Э.Рустамова следует сделать два вывода. Первое - радужный прогноз об укреплении курса маната - некий психологический ход ЦБА, а второе - заверения главного банкира страны - это месседж тем, кто держит деньги в иностранной валюте: продавайте доллары, они станут дешевле, а не дороже. Однако убедительных оснований для бодрого заявления как не было, так и нет.

«Видимо, в ЦБ рассчитывают на авось – вдруг да получится, и на рынке станет больше долларов. С другой стороны, укрепление маната противоречит правительственной линии по развитию ненефтяной отрасли экономики. Ведь самым главным аргументом государства в пользу девальвации было то, что снижение курса стимулирует экспортные возможности ненефтяного сектора. Но в таком случае повышение стоимости нацвалюты за счет доходов от нефти перечеркнет все, что было сделано в направлении ненефтяной сферы», - считает А.Мехтиев.

Что же касается реального курса маната, эксперт заметил, что «всякое может случиться - мы все еще на нефтяной игле».