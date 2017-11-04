В пятницу начался самый долгий международный тур нынешнего президента США: за 11 дней он посетит пять стран: Японию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины. Дональду Трампу предстоит встретиться с самым сложным международным партнером-конкурентом - Китаем, обсудить самую тяжелую внешнеполитическую проблему – ракетно-ядерное непослушание Северной Кореи и внушить чувство защищенности Корее Южной.

А во Вьетнаме американский президент посетит саммит Восточно-азиатского сотрудничества, на котором нужно будет сказать что-то ободряющее его участникам, после того, как Трамп фактически уступил экономическое доминирование в регионе Китаю. Президент оставляет Вашингтон надолго на фоне очень непростой внутренней ситуации. Только что Америка пережила теракт в центре Нью-Йорка, совсем недалеко от того места, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, павшие 11 сентября 2001 года.

Очень резвые обороты набрало расследование российского следа в президентской избирательной кампании 2016 года, под арестом уже трое, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа, и нет никаких сомнений, что последуют новые разоблачения и аресты…

Республиканская партия, которая до сих пор не может найти общий язык со своим президентом, пытается до конца года принять хоть какой-то важный законодательный акт, который бы свидетельствовал, что они в состоянии воспользоваться своим доминированием в обеих палатах конгресса и в Белом доме, до Рождества они попробуют провести налоговую реформу.

В общем, как это уже было раньше, далеко за рубежом Дональд Трамп будет всеми мыслями дома, что, конечно, успеху поездки способствовать не будет. С другой стороны, никто и не может сформулировать, в чем может заключаться такой успех. Тут, главное, чтобы очевидного провала не вышло. Все наблюдатели указывают, что обуреваемому проблемами американскому президенту предстоит встречаться с очень усилившимся и показавшим, что он пришел в Китай надолго, председателем Си Цзиньпином.

Да и японский премьер Синдзо Абэ неожиданно сильно выступил со своей партией на парламентских выборах и сейчас превосходно чувствует себя во главе своей страны. Хотя Дональд Трамп во время пребывания в Южной Корее не совершит традиционный для президентов США визит в приграничную с Северной Кореей зону, а отправится в расположение одной из американских частей на юге полуострова, существует серьезное опасение, что Ким Чен Ын постарается омрачить своему ненавистному врагу его визит.

Весьма вероятно, что КНДР постарается приурочить к этому событию либо новое испытание ядерного заряда, либо произвести пуск баллистических ракет. Вождь же обещал Трампу сюрприз? Надо марку держать перед своими и миром. Как отреагирует на подобные провокации президент США, находясь в непосредственной близости от противника, никто спрогнозировать не может.

Также полной сюрпризов, хотя не таких опасных, но вполне резонансных, может оказаться поездка на Филиппины, где его принимать будет очень экстравагантный президент Родриго Дутерте, тот самый, который назвал Обаму дурачком и рассказывал, что во всем мире можно полагаться только на Россию и Китай.

Если Трамп и Дутерте, эти любители сказать чего-нибудь эдакое, войдут в раж, мировым СМИ надолго хватит, что обсуждать. Россияне в очередной раз надеются, что Путину удастся на полях саммита во Вьетнаме поймать где-то Трампа для серьезного разговора. Проблема только в том, что говорить им особенно не о чем, да и российский президент не готов давать заднюю после событий в Украине и Сирии, у него на носу выборы.

А Дональда Трампа по возвращении домой из долгой повестки могут ждать новые сюрпризы от специального прокурора Роберта Мюллера. Вот уж кто не дает соскучиться.