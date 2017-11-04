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Путин предложил Алиеву и Роухани вкладывать в Сирию стоит ли?

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

К следующему саммиту Россия – Иран –Азербайджан, который В.Путин предложил провести в России, его участники придут с комплексным проектом послевоенного обустройства Сирии, предположил в интервью российским СМИ редактор научно-практического журнала «Маркетинг и логистика» Александр Арский. 

По мнению известного журналиста и ученого, любые экономические форматы не имеют шансов на успех, если нет пояса стабильности вокруг территории приложения инвестиций.

«Азербайджан тоже заинтересован в стабильности Каспийского региона, и эта политическая площадка удобна для него для урегулирования или хотя бы качественного мониторинга напряженности с членом ЕАЭС – Арменией.

Интенсивность международных «восточных» встреч В. Путина и Д. Медведева на уходящей неделе свидетельствует не только о сверке часов, но и о форсировании некоторых договоренностей», - считает А.Арский.

И действительно, уже сегодня эксперты рассуждают о том, кто и на какие средства займется послевоенным восстановлением Сирии. Совершенно очевидно, что правительство Асада будет неспособно организовать подобные масштабные и затратные работы за свой счет. Восстановление потребует международных усилий, и вопрос в том, какая роль будет отведена РФ, и будет ли это выгодный или затратный проект для Москвы. Очевидно, что Москва будет привлекать все больше стран для этого. Но выгодно ли будет Баку участвовать в этом проекте.

По мнению депутата Милли Меджлиса Вахида Ахмедова, которое он выразил haqqin.az, для Азербайджана вряд ли будет интересно участие в послевоенном обустройстве Сирии.

«Но вместе с тем азербайджанские компании могут принять участие в тендерах по восстановлению нефе- и газопроводов, дорог и других инфраструктурных проектов. Конечно, Москва и Тегеран тоже не смогут взять на себя такую ответственность, учитывая, что к тому же обе страны сейчас под санкциями, поэтому они захотят привлечь к этим проектам и другие страны», - уверен депутат.

Президент Сирии Башар Асад действительно не раз выражал надежду, что в восстановительных послевоенных работах могут принимать все страны. Член Совета Федерации РФ Дмитрий Саблин, посетивший САР в составе делегации российских парламентариев, отметил, что  Асад рассказал о предложениях, поступающих от Швейцарии и Франции, и заверил, что лично проследит, чтобы у россиян были самые прибыльные контракты.

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