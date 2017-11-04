Бунт в мексиканской тюрьме

В ночь на субботу в мексиканской тюрьме Neza Bordo, штат Мехико, начался бунт, передает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

По предварительным данным, беспорядки вспыхнули в режимном корпусе тюрьмы. Сейчас туда введены силы безопасности, которым надлежит взять ситуацию под контроль. Данных о погибших и раненых пока нет.

В начале октября 16 человек погибли в результате беспорядков, произошедших в тюрьме мексиканского города Кадерейта. В феврале 2016 года в ходе бунта в тюрьме "Топо-Чико", штат Нуэво-Леон, было убито почти 50 человек, и он стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.